النائب أحمد موحى: تعرّضتُ لمحاولة تصفية وغدًا سأخضع لتدخل جراحي

أكد النائب بمجلس الشعب عن ائتلاف الكرامة أحمد موحى الذي تعرض للاعتداء بسيف ببنزرت فجر اليوم الاثنين، تعرضه لعملية تصفية لكنها باءات بالفشل.

وقال النائب إنه سيخضع غدا لتدخّل جراحي على مستوى الجمجمة.

وكان رئيس كتلة إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف قد عبر خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين، عن تخوفه من وجود نزيف داخلي لدى أحمد موحى، مبينا أن الصور الإشعاعية أظهرت وجود أضرار بالجمجمة.

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