النائب المستقل أحمد بن عيّاد ينضم لكتلة ائتلاف الكرامة

تقدم اليوم الخميس 23 جانفي 2020، النائب المستقيل مؤخرا من كتلة حزب الرحمة في البرلمان أحمد بن عياد بمطلب لرئيس مجلس الشعب راشد الغنوشي للالتحاق بكتلة إئتلاف الكرامة، وفق ما نشره الائتلاف على صفحته الرسمية بالفايسبوك.

وكان النائب عن ولاية أريانة قد قدّم استقالته يوم الثلاثاء المنقضي، من حزب الرحمة، مبررا ذلك بحياد قيادة الحزب عن المبادئ والتوجهات التي دخل بها الحزب سباق الانتخابات التشريعية، فضلا عن تفرد رئيس الحزب سعيد الجزيري بالرأي، وأخذ القرارات باسم المكتب السياسي الذي لا وجود له دون التشاور مع بقية النواب، ودون إبداء النية لهيكلة الحزب.

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