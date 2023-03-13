النائب صالح المباركي: من أوكد واجباتنا العمل في كنف التشاركية مع السلطة التنفيذية

ترأس الجلسة العامة الإفتتاحيّة لمجلس نواب الشعب النائب الأكبر سنّا صالح المباركي وبمساعدة أصغرهم سنّا غسّان يامون وأصغرهنّ سنّا سيرين بوصندل.

وتوجه النائب الرئيس بالشكر لمن منح النواب الثقة من خلال التزكيات والتصويت.

وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة.

كما أبرز النائب على أننا نواجه تحديات اقتصادية جسيمة للبلاد، مشددا على أن من أوكد واجباتنا العمل صلب المؤسسة التشريعية في كنف التشاركية مع مكونات السلطة التنفيذية من منطلق الايمان بوحدة الدولة .

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