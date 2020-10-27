النائب عبد اللطيف العلوي يتلقى رسائل تهديد بالقتل

أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدخل له بمجلس الشعب مساء اليوم الثلاثاء، أن النائب عبد اللطيف العلوي تلقى رسائل تهديد بالقتل صريحة ومباشرة.

وبين مخلوف بأن العلوي تقدّم أمس بمحضر عدلي للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وبقي اليوم في منزله نظرا لجدية التهديدات.

وكان العلوي قد نشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك جاء فيها ما يلي:

« اليوم نعيش أنا وعايلتي تحت التّهديد المباشر، نتيجة للتّحريض المتواصل علينا ووصمنا بالإرهاب والتّكفير من المجرمين الحقيقيّين المتمترسين وراء الميكروات، ويذبحوا فينا يوميّا بسكّين بارد!

اليوم يوصل شكون يتوعّدني بالذبح، ويقسم أنه سينفّذ تهديده، ويقول أنّه بورڨيبي، التهديدات هذي، وغيرها، وصلتني هي الآن تحت أنظار الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب » .

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