النائب منجية بوغانمي تؤدي اليمين خلفا للراحل مختار اللموشي

أدّت صبيحة اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021، النائب منجيّة البوغانمي اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب.

ويجدر الإشارة إلى أنّ النائب منجيّة البوغانمي تخلف النائب المرحوم مختار اللمّوشي عن كتلة حركة النهضة.

وكان عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة مختار اللموشي قد توفي يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا.

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