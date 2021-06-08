النائب منجية بوغانمي تؤدي اليمين خلفا للراحل مختار اللموشي

اخر تحديث : 08/06/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

النائب منجية بوغانمي

أدّت صبيحة اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021، النائب منجيّة البوغانمي اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب.
ويجدر الإشارة إلى أنّ النائب منجيّة البوغانمي تخلف النائب المرحوم مختار اللمّوشي عن كتلة حركة النهضة.
وكان عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحركة النهضة مختار اللموشي قد توفي يوم الثلاثاء 11 ماي 2021، بعد صراع مع فيروس كورونا.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق