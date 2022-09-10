النادي الصفاقسي يتوج بكأس تونس للمرة السابعة في تاريخه

توج النادي الرياضي الصفاقسي، عشية اليوم السبت، بكأس تونس لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مستقبل المرسى (2-0) في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

وقد تولى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش مساء اليوم، تسليم رمز كأس تونس للموسم الرياضي 2021-2022 « نسخة فرحات حشاد » للنادي الرياضي الصفاقسي ليحقق بذلك فريق عاصمة الجنوب اللقب السابع في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.

وحضر مراسم التتويج وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء و والي بن عروس عز الدين شلبي ومندوبي الشباب والرياضة بولايتي بن عروس وصفاقس نوال بوجناح والصادق بلوزة.

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