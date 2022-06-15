الناطق باسم الحكومة: سنلجأ للتسخير إذا تمّ تنفيذ الإضراب

أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في حوار على الإذاعة الوطنية صباح اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستلجأ للتسخير إذا تم تنفيذ الإضراب المقرر ليوم غدٍ الخميس في المؤسسات والمنشآت العمومية، مؤكدا أنه ستكون هناك خدمات ضرورية للمواطن التونسي.

وشدد النصيبي على أنّ الحكومة ستقوم بجميع المساعي لتفادي الإضراب وتغليب المصلحة الوطنية، مبرزا بأنها مازالت تؤمن إلى حدّ الآن أنه بإمكان تونس تجنب هذا الإضراب.

وشدد النصيبي على أن الحكومة تعمل على إصلاح التخريب الذي عاشته تونس طيلة العشر سنوات الماضية وإرجاعها على السكة الصحيحة، كما أنها تواجه أزمة مالية وبصدد النقاش مع صندوق النقد الدولي لجلب تمويلات لتوفير الحاجيات الأساسية للتونسيين، موضحا بأن الاتفاقيات التي يطلب اتحاد الشغل تطبيقها مفعولها المالي ألف مليار وهو ما لا تقدر الحكومة على توفيره.

وأضاف النصيبي: « يكفي من الخصامات الجانبية التي لا تنفع الشعب ولا تُقدّم بالشعب خطوة.. مصلحة تونس اليوم تقتضي وضع اليد في اليد مع حكومة يداها ممدودة من منطق المسؤولية ومصلحة البلاد بما يتوفّر » .

ووجه النصيبي رسالة لاتحاد الشغل مفادها « تنجموا مع الحكومة تبدوا صفحة جديدة وستكون الوعود صادقة » .

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