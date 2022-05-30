الناطق باسم الحكومة: لا يُمكن رفع الدعم ولا التخفيف من كتلة الأجور

أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريحات صحفية على هامش إمضاء إتفاقية بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية في مجال المبادرة الخاصة اليوم الاثنين، أنه لا يمكن رفع الدعم ولا يمكن التخفيف من كتلة الأجور.

وأبرز النصيبي بأنّ الحكومة قدّمت خطّة برنامجها لصندوق النقد الدولي مؤكّدا أنّ هذه الخطّة بإمكانها إرجاع الاقتصاد التونسي إلى سالف نشاطه، مشيرا إلى أن المفاوضات مع النقد الدولي تهدف إلى التوصل لاتفاق، مشددا على أنه لا أحد بإمكانه فرض إكراهات على تونس.

وبين الناطق باسم الحكومة، أن بوصلة الحكومة هي مصلحة تونس، مشيرا إلى أن هذه المصلحة تستوجب مصارحة الشعب.

وذكر النصيبي بأن الحكومة لها خطة علمية مدروسة وخيارها الإستراتيجي هو السير مع اتحاد الشغل بوضع اليد في اليد.

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