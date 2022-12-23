النتائج الأولية للتّشريعيّة: المحكمة تتلقى 55 طعنا

أعلنت المحكمة الإداريّة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنّها تلقّت إلى حُدود تاريخ اليوم 23 ديسمبر 2022 على السّاعة الخامسة والنّصف مساء خمسة وخمسون طعنا (55) بخصوص النّتائج الأوليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الأولى.

ومن المنتظر أن تنطلق الدّوائر الاستئنافيّة بداية من يوم الغدّ السّبت إلى حُدود يوم الاثنين في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة التي سيتمّ البتّ فيها طبقا للأحكام والآجال المحدّدة بالقانون الانتخابي.