النجمة أنس جابر تطيح بسابالينكا وتبلغ نهائي بطولة ويمبلدون

بلغت النجمة التونسية أنس جابر، السادسة عالمياً، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس، للمرّة الثانية توالياً عقب فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي.

وحسمت النجمة التونسية المواجهة أمام سابالينكا، الثانية على العالم، بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-3.

وضربت أنس جابر موعداً في المشهد الختامي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الفائزة على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في نصف النهائي.

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