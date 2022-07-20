النصيبي: السيطرة على حريق بوقرنين

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك صباح اليوم الأربعاء، أن أعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الهياكل المتداخلة تمكنت من السيطرة على حريق جبل بوقرنين الذي اندلع ظهر أمس الثلاثاء.

وأكد النصيبي في تدوينة سابقة أنه سيتم التحقيق في أسباب اندلاع الحريق وتحديد إذا ما كانت طبيعية أو إجرامية.

وللتذكير فقد اندلع ظهر أمس حريق بسفح جبل برج السدرية، وانتقل بفعل الرياح إلى جبل بوقرنين والمناطق المجاورة له.

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