النصيبي: ترفيع الأسعار تمّ بطريقة أحادية وقضايا استعجالية رُفعت ضدّ هؤلاء

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين نصر الدين النصيبي في نقطة إعلامية اليوم الخميس، أن الترفيع في أسعار منتجات الدواجن والبيض تمّ منذ يومين بطريقة أحادية دون الرجوع إلى الوزارة أو إلى سلطة الإشراف بما لا يُراعي التوازن ومصلحة الطرفين والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي وقدرة الفلاح على مواصلة الإنتاج .

وأبرز النصيبي بأنه يتم حاليا في وزارة التجارة دراسة هيكلة أسعار الأعلاف على أساس الوثائق والمؤيدات لتحديد أسعار البيع والضغط على التكلفة قدر الإمكان بما يضمن الضغط على أسعار منتجات الدواجن والحليب .

وأكد النصيبي أن الوزارة تولت رفع قضايا لدى مجلس المنافسة في الأصل وقضايا استعجالية ضد كل من المذابح ومنتجي الأعلاف من أجل قيامهم باتفاقيات مخلّة بالمنافسة وعرقلة تحديد الأسعار حسب قاعدة العرض والطلب .

وذكّر الوزير بأن العقوبة على مرتكبي هذه الممارسات تصل إلى 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوي.

كما أرجع الوزير أسباب ارتفاع الأسعار إلى تراجع سعر الدينار مقابل الدولار وارتفاع كلفة الشحن التي تضاعفت أكثر من مرات وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة التوريد وبالتالي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة التي تُمثّل بين 70 و80 بالمائة من كلفة انتاج الدواجن والبيض والحليب.

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