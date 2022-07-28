النصيبي: عملية الإصلاح تحتاج 7 سنوات لخلق ثروة يُمكن أن تستمر لعقود

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي في حوار مع سكاي نيوز عربية، أن خريطة عمل الحكومة منذ اليوم الأول كانت واضحة حيث تعمل على إصلاح شامل اجتماعي واقتصادي بالأساس وتحسين مناخ الأعمال في تونس وتحسين عمل الإدارة التونسية.

وأبرز النصيبي بأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي والمنشور للعموم يسعى إلى تحسين الحوكمة في تونس، مؤكدا أن الإرث ثقيل جدا لكن ما يُحفز الحكومة على العمل هو الدعم الشعبي الذي تحظى به، وفق تعبيره.

وقال النصيبي إننا الآن بصدد انتظار اجتماع مجلس الإدارة لصندوق النقد ليأخذ قراره بخصوص الملف الذي قدمته تونس، مشير إلى أن خبراء الصندوق أجمعوا على أن ملف تونس متكامل وقابل للتطبيق ويُقدم حلول عملية تحتوي على جميع ضمانات النجاح.

وشدد النصيبي على أن عملية الإصلاح تحتاج لـ7 سنوات لخلق ثروة لها أساس صحيح يُمكن أن تستمر لعقود

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