النصيبي: كلّ التونسيين سينتفعون بالدعم الموجّه في مرحلة أولى

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، وجود قرارات تتعلق بالتفويت في المؤسسات العمومية في البرنامج الذي تم تقديمه لصندوق النقد الدولي والتي تحدث عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل .

وأبرز النصيبي بأن المنصة الخاصة بتسجيل المواطنين للاتتفاع بالدعم سيتم تفعيلها قريبا ليتمكن كل التونسيين من الانتفاع بالدعم في مرحلة أولى.

وبين المتحدث أن الدراسات اثبتت وجود حوالي 18 مليون منتفع حاليا من الدعم رغم ان عدد التونسيين المقيمين بصفة دائمة في تونس يبلغ حوالي 10 مليون تونسي، وان المرحلة الاولى من برنامج توجيه الدعم لمستحقيه ستشمل حوالي 80% من الشعب التونسي اي كل المواطنين الذين سيقوموا بالتسجيل في المنصة.

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