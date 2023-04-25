النظام الداخلي: يُمكن سحب الثقة من رئيس البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة

واصلت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، التصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فصلا فصلا.

وينص الفصل 40 الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 95 شخصا، واحتفاظ شخصين ورفض 8 آخرين، على أنه يُمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابيّ مُعلّل يُقدَّم على الأقل من ثُلث الأعضاء لمكتب المجلس ويُودع بمكتب الضبط المركزي.

ويأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقّيه.

ويدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غُضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة، ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمِه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المُبيّنة بهذا النظام الداخلي.

كما ينص الفصل 41 من النظام الداخلي المصادق عليه من قبل 92 نائبا، على أنه في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائِبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبَتُه إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.

وتواصل الجلسة العامة أشغالها غدا الأربعاء 26 أفريل 2023 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

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