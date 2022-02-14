النظر في مشروع عطلة الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص

انعقدت صباح اليـوم الإثنين 14 فيفري 2022 بمقر الوزارة، جلسة عمل مشتركة بإشـراف كل من مالك الزّاهي وزير الشؤون الاجتماعية و آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، خصصت للنظر في مشروع عطلة الأمومة و الأبوة و الوالدية في القطاعين العام و الخاص و ذلك بحضور كل من رئيس الديوان و عدد من إطارات الوزارتين.
و بعد النقاش و تبادل الآراء تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة لمزيد التعمق في هذا المشروع وخاصة من حيث انعكاساته على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية و ذلك بتشريك الأطراف الاجتماعية و الأطراف المتدخلة في هذا المشروع.
كلمات البحث :الأبوة;عطلة الأمومة
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