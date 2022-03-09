النفاذ الى البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية ممكن بصفة مجانية

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنّ النفاذ الى البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn ممكن بصفة مجانية على شبكات الإتصال الجوالة لكافة المشغلين، وبالتالي لا يستوجب ولا يستهلك رصيد الأنترنات الخاص بزائر موقع البوابة.

كما ذكرت الوزارة بأنّ المشاركة تستوجب الحصول على رقم سري شخصي بطلب الخدمة : *1712 # عبر الهاتف الجوال الشخصي.

وفي صورة أي إشكال تقني عند الولوج، يمكن الإتصال بمصالح الوزارة عبر البريد الإلكتروني contact@e-istichara.tn أو صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبوابة.

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