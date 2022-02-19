النفايات الإيطالية تغادر ميناء سوسة نهائيا

أعلن النائب المجمد بالبرلمان مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم السبت، أن السفينة البحرية ARKAS غادرت ميناء سوسة وهي محملة بالنفايات الإيطالية التي دخلت الى تونس بطريقة غير قانونية و سيقع ارجاعها الى إيطاليا .

وكانت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي قد أدت مساء أمس الجمعة 18 فيفري 2022، اثر متابعتها لانطلاق ارجاع النفايات الايطالية لمصدرها، زيارة للمصب المراقب بسوسة للاطلاع على سير العمل به، مصحوبة بإطارات عليا عن الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن عهد الردم قد ولى وأن توجه الوزارة والدولة في المستقبل هو الرسكلة والتثمين.

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