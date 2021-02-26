النفايات الايطالية: بطاقتَا ايداع بالسجن في حق اطارين بالديوانة

اخر تحديث : 26/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

نفايات

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة المتعهد بملف النفايات الايطالية أصدر بطاقتي إيداع بالسجن جديدتين في حق إطارين بالديوانة بسوسة.
يُشار إلى أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بالقضية ارتفع إلى 10 أشخاص بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي و5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة.


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