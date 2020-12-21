النفايات الايطالية: بطاقة ايداع في السجن لوزير البيئة المُقال

اخر تحديث : 21/12/2020
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير البيئة المقال مصطفى العروي

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر الغنيمي في تصريحات إعلامية مساء اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ومدير بوكالة المحافظة على المحيط و موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، في قضية توريد النفايات من إيطاليا.
وقال الغنيمي إنّ عدد الموقوفين في القضية بلغ 23 شخصا.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر اعفاء وزير البيئة من مهامه، ليتم مساء أمس ايقاف على خلفية قضية استيراد نفايات ايطالية سامة لدفنها في تونس وتورط الديوانة ووزارة البيئة في هذه الصفقة الفاسدة.


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