النقابة العامة للتعليم الأساسي تقاطع امتحانات الثلاثي الثاني

نشرت النقابة العامة للتعليم الاساسي، اليوم الخميس 23 فيفري 2023، إعلاما للمدرسات والمدرسين بالامتناع عن إعداد امتحانات الثلاثي الثاني ورفض إمداد اي جهة بوثائق لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالامتحانات.

وياتي ذلك تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر 2022، وحرصا على انجاح المحطة النضالية القادمة، وفق نص البلاغ الموقع من الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي نبيل الهواشي.

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