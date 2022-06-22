النقد الدولي: على تونس تنفيذ مجموعة من الإصلاحات أكثر من أي وقت مضى

أكد صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم الأربعاء، أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ساهمت في تعميق الاختلالات الاقتصادية الكبيرة بالفعل التي تشهدها تونس، وفرضت المزيد من الصعوبات على المواطنين.

واعتبر الصندوق أنه « في ظل الأوضاع الاقتصادية الحادة، أصحبت الحاجة إلى سرعة )70تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. »

ودعا أزعور بحسب نص البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي الى ضرورة أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح شركاتها الخاسرة المملوكة للدولة للحد سريعا من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وعلاوة على ذلك، سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف التي أصبحت الحاجة ماسة إليه. »

كلمات البحث :إصلاحات;النقد الدولي;تونس