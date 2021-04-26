النقد الدولي مستعدّ للتفاوض مع تونس فور استلامه برنامج الإصلاح

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأحد، أن تونس طلبت رسميا برنامجا تمويليا منه في التاسع عشر من افريل الحالي، مثمنا جهود الحوار الحكومي مع المنظمات الوطنية بخصوص الإصلاحات ذات الأولوية لإنعاش الاقتصاد التونسي.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في رسالة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

وأشار النقد الدولي إلى اتفاقه مع الحكومة في أن يحقق البرنامج هدفا مزدوجا وهو استقرار الاقتصاد في المستقبل القريب وتحقيق نمو مستدام وخلق بيئة غنية بالوظائف على المدى المتوسط.

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