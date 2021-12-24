النقل مجاني في اليوم الثامن للتلقيح المكثف ضد كورونا

أعلنت وزارة النقل في بلاغ له اليوم الجمعة، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة ولمزيد تيسير عملية نقل المواطنين الى مراكز التلقيح المحدثة ليوم التلقيح المكثف الثامن ضد فيروس كوفيد 19، المبرمج يوم غد السبت 25 ديسمبر 2021 للفئة العمرية 12 عاما فما فوق لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية أو لتلقي جرعة التعزيز، تولت دعوة كافة شركاتها الوطنية والجهوية تحت الاشراف إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي وتمكين المواطنين والمواطنات المتوجهين إلى مراكز التلقيح من التنقل مجانا على الخطوط المنتظمة بكافة الجهات بعد الاستظهار بالارسالية القصيرة المتلقاة في الغرض وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

كما دعت الوزارة كافة شركات النقل البري تحت الاشراف إلى التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية والمحلية بهدف إضافة خطوط كلما دعت الحاجة الى ذلك خاصة في المناطق النائية عن مراكز التلقيح وتمكين المواطنين من التنقل في ظروف تراعى فيها إجراءات التوقي من جائحة كورونا، موصية الجميع بضرورة احترام هذه الإجراءات وخاصة ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

كلمات البحث :التلقيح;كورونا;نقل