النهضة: إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس في علاقة بالإسلام نوع من العبث

استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له اليوم الخميس، ما تقوم به السلطة الحاكمة وأبواقها الدعائية مما اعتبره استفزازا لمشاعر التونسيين ومحاولة جرهم إلى صراع الهوية وجدله الذي حسم منذ أجيال وتم تضمينه في الفصل الأول من دستور 1959 و دستور 2014.

واعتبرت الحركة أنّ إثارة الغبار والتشكيك حول هوية تونس شعبا ودولة في علاقة بالإسلام نوع من العبث وصرف الأنظار عن القضايا الحقيقية مثل الغلاء الفاحش وفقدان كثير من السلع الأساسية كمادة السكر فضلا عما أخذ يفوح من روائح التطبيع الكريهة في صمت مريب من قبل سلطة الانقلاب.

وشددت النهضة على أنه لا ديمقراطية دون فصل بين السلطات والتوازن بينها، مجددة دعمها لتحركات القضاة الأخيرة.

وأدانت النهضة بشدة المحاولات المتكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة وتعتبرها محاولة يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها ولصرف اهتمام المواطنين عن قضايا البلاد الحقيقية وعلى رأسها تعمّق الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة وغلاء الاسعار وتعفّن الوضع البيئي بعدد من المدن وخاصة مدينة صفاقس وانتشار الغليان الاجتماعي في أغلب القطاعات مع عجز واضح لسلطة الانقلاب عن إدارة هذه الأزمات.

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