النهضة: الإجراءات الاستثنائية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة

اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له، أن الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت الى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 جويلية داخليا ودوليا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي.

ودعت النهضة في بيانها إلى ضرورة وضع حد للحالة الإستثنائية التي كرست الإنفراد بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية، وضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور.

كما نبهت الحركة إلى خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والمنصف المرزوقي ونجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل وغيرهم، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام.

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