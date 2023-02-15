النهضة: البحيري يستوجب إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة على حياته

حمّلت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء، رئيس الدولة قيس سعيد رأسا مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها الأستاذ البحيري تبعا للتحريض الذي يمارسه في خطاباته ضد المعارضين السياسيين والضغوطات التي يسلطها علنا على القضاء بغاية تصفية خصومه.

كما حمّلت النهضة حاكم التحقيق مسؤولية عدم الاستجابة لطلب البحيري وهيئة الدفاع بعرض منوبها على الفحص الطبي يوم أمس الثلاثاء 14 فيفري، رغم إعلامه بالوضع الصحي الخطير للبحيري والآلام الحادة التي يعاني منها على مستوى الذراع.

وطالبت النهضة بإطلاق سراح البحيري وكافة الموقوفين في الحملة والكف عن مغالطة الشعب بإلقاء التهم الزائفة على الخصوم السياسيين والتحريض ضدهم بما يعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر وللتغطية عن الفشل والعجز عن مواجهة تدهور الحياة المعيشية للمواطنين وإدارة الأزمات المتفاقمة على كل المستويات.