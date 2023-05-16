النهضة: الحكم الصادر ضدّ الغنوشي سياسي ظالم وندعو لإطلاق سراحه

نددت حركة النهضة في بيان لها، بالحكم الصادر ضدّ رئيسها راشد الغنوشي والقاضي بسجنه لمدة عام وتسليط خطية مالية ضده قدرها ألف دينار في ما يُعرف بقضية « تمجيد الإرهاب » ، معتبرة إياه حكما سياسيا ظالما، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

كما أكدت النهضة أن راشد الغنوشي موقوف على خلفية تصريح مدلّس، ولم يتردد أبدا في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة.

من جهته، أعلن المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن هيئة الدفاع ستناقش مع راشد الغنوشي الموضوع وستتخذ الإجراءات المناسبة، خاصة وأن المنوب متسمك بالامتناع عن الحضور أمام قاضي التحقيق.

وأوضح أن الحكم صدر غيابيا وهو قابل للاعتراض، مشيرا إلى أن استئناف الحكم يستوجب حضور راشد الغنوشي.

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