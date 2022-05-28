النهضة: الغنوشي سيبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين

أكدت حركة النهضة في بلاغ لها مساء الجمعة، أن رئيسها راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن « ملف الجهاز السري » مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، محذرة من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف رئيس الجمهورية.

وشددت النهضة على أن الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وأنه لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، مبرزة بأن مكتبها القانوني سيتولّى التفاعل مع حقائق الأمور.

واعتبرت النهضة أن قرار تحدير السفر على رئيسها هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية.

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