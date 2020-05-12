النهضة: الغنوشي يعتزم إدخال تعديلات في تركيبة المكتب التنفيذي

أصدرت حركة النهضة بلاغا على إثر ما راج من أخبار بخصوص إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي.

وبينت الحركة بأن رئيسها أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء الماضي عن اعتزامه ادخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة.

كما أعلن الغنوشي عن تحويل المكتب الحالي الى مكتب تصريف اعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم إلى حين انجاز هذا التحوير ودخوله حيز التنفيذ بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى للمصادقة على التركيبة الجديدة.

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