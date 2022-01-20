النهضة: المساس بمستحقات المجلس الأعلى للقضاء فيه إرادة لتركيعه وضرب استقلاليته

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في نقطة إعلامية اليوم الخميس، أن وضع رئيس الجمهورية حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء فيه إرادة لتركيع المؤسسة وضرب لاستقلاليتها.

وأكّد الخميري « وجود مساعي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد لحلّ المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة على السلطة القضائية »، معتبرا أنّ « إلغاء المنح والامتيازات لأعضاء المجلس خطوة ضمن هذه المساعي » ومواصلة في نزوع رئيس الجمهورية نحو تركيز حكم فردي يجمع فيه كلّ السلطات.

وشدد الخميري على أن الأمن الجمهوري يُدفع اليوم إلى ممارسات لا جمهورية من خلال سياسة ممنهجة للسلطة وللمكلف بتسيير وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن وفاة المواطن رضا بوزيان يوم أمس جاءت نتيجة نزيف حاد في الدماغ.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ختم يوم أمس الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنحة تقدر بـ 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود.

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