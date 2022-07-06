النهضة: المعاملات البنكية للغنوشي قانونية ولم يتلقى أمولا من الخارج

أكدت حركة النهضة في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الأربعاء، أن رئيسها راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية.

كما استنكرت الحركة ما اعتبرته إصرار السلطة الحاكمة على الزج باسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها، مدينة ما اعتبرته محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة .

وشددت النهضة على أن إصرار السلطة على حشر اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية، وفق نص البلاغ.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر إذنا قضائيا بـ تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وابنتيه وعدد من المتهمين في القضية المتعلقة بجمعية » نماء تونس » .

كلمات البحث :أموال;الخارج;الغنوشي;المعاملات البنكية;النهضة