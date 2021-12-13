النهضة: الهاروني والعريض سيستأنفان النشاط قريبا

أكدت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني ونائب رئيسها علي العريض خضعا بعد الحريق الذي نشب في المقر المركزي للحركة يوم الخميس المنقضي الى تدخلات طبيّة كلّلت جميعها بالنجاح، وأنهما يتماثلان للشفاء وسيستأنفان النشاط قريبا.

كما توّجهت الحركة بالشكر لكل الذين تعاطفوا مع المصابين وعبّروا عن تضامنهم معهم.

وشكرت الحركة في بيانها الطاقم الطبي وشبه الطبي والإداري للمصحة على العناية الفائقة بهما.

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