النهضة: تأخر فاضح للحماية المدنية في التدخل لإخماد حريق سوق جارة بقابس

أصدرت حركة النهضة اليوم الاثنين، بلاغا على إثر الحريق الذي نشب اليوم في سوق جارة المركزي وسط مدينة قابس، معتبرة أن الخسائر كانت حسب التقديرات الاولية كارثية في السلع والمباني.

واعتبرت النهضة أن استياء المصابين كان شديدا من السلطات الرسمية الجهوية بسبب « التأخر الفاضح « للحماية المدنية في التدخل، موضحة بأن حجم التدخل كان بسيطا جدا بالقياس الى ضخامة الحريق ، كما كان للفراغ في السلطة الجهوية اثر كبير، وذلك بعدم وجود وال للجهة بما آل الامر الى المعتمد الاول وهو متغيب، معتبرة أنه لو لا التدخل الفاعل الذي قامت به البلدية لكان الخطب اشد، وفق تقديرها.

ودعت النهضة الجهات الرسمية والاهلية الى المسارعة الى التعبير عن التضامن مع المصابين.

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