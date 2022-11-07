النهضة تتضامن مع قطر وتستنكر ما تتعرض له من «حملات مشبوهة»

عبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين، عن تضامنها الكامل مع دولة قطر وعن استنكارها لما تتعرض له مما اعتبرتها « حملات مشبوهة وملتبسة بالعنصرية » بمناسبة تنظيمها للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكدت النهضة ثقتها في قدرة قطر على جعل هذه الدورة من أحسن الدورات نجاحا وتنظيما، محية استعداد قطر لتنظيم أكبر تظاهرة كروية في العالم وتمسكها بالقيم العربية الاسلامية، مشددة على ثقة من أنها ستكون محط أنظار العالم ومحل إعجابه الكبير بهذه المناسبة.

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