النهضة تتعهّد بتقديم حكومة كفاءات وطنية في الأيام القليلة القادمة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء أمس الأحد 22 ديسمبر 2019، اجتماعا استثنائيا برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والتفاعل مع ملف مفاوضات تشكيل الحكومة.

وجددت النهضة باعتبارها الحزب الفائز المكلف بتشكيل الحكومة، تعهدها بتقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام الجميع في الأيام القليلة القادمة .

كما اعتبرت النهضة أن المفاوضات مع حزبيْ التيار الديمقراطي وحركة الشعب قد فشلت وانتهت رغم الاستجابة للمطالب التعجيزية و المشطة التي طالبا بها.

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