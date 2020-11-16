النهضة تدعو إلى تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة

دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، على إثر إجتماعه عبر تقنية التواصل عن بعد يوم أمس الأحد، إلى تسخير كل مقدرات الدولة لمجابهة الوباء واقتراح تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة تمثَل فيه كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية .
واعتبر شورى النهضة أن الهدف الأساسي من تكوين مجلس أعلى للصحة هو مجابهة الوباء وحماية حياة التونسيين.
كما رحّب شورى النهضة بالوصول الى حل لملف الكامور بالحوار الحضاري بعد أزمة طال أمدها، مؤكّدا على ضرورة التمييز الايجابي للجهات الأقل حظا في مجهود التنمية .
وطالب شورى النهضة الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين والاحاطة بهم بعد تسجيل صعوبات جمة تواجهها مختلف القطاعات الفلاحية.
كلمات البحث :النهضة;رئيس الحكومة;مجلس أعلى للصحة
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