النهضة تدعو إلى تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة

دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، على إثر إجتماعه عبر تقنية التواصل عن بعد يوم أمس الأحد، إلى تسخير كل مقدرات الدولة لمجابهة الوباء واقتراح تكوين مجلس أعلى للصحة يرأسه رئيس الحكومة تمثَل فيه كل الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية .

واعتبر شورى النهضة أن الهدف الأساسي من تكوين مجلس أعلى للصحة هو مجابهة الوباء وحماية حياة التونسيين.

كما رحّب شورى النهضة بالوصول الى حل لملف الكامور بالحوار الحضاري بعد أزمة طال أمدها، مؤكّدا على ضرورة التمييز الايجابي للجهات الأقل حظا في مجهود التنمية .

وطالب شورى النهضة الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين والاحاطة بهم بعد تسجيل صعوبات جمة تواجهها مختلف القطاعات الفلاحية.

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