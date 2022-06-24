النهضة تدعو إلى جلسات استنطاق علنية أمام الشعب للموقوفين

طلبت القيادية بحركة النهضة زينب البراهمي في نقطة إعلامية عقدتها اليوم الجمعة، أن تكون جلسات استنطاق أو استماع الموقوفين من منظوري الحركة أمام الشعب التونسي تحت الأضواء كي يعرف الشعب الحقيقة ويُدرك من يُزور ومن يُدلس ومن المستهدف وما الغاية، وفق تعبيرها.

واعتبرت البراهمي أنّ كل ما يتم تداوله هي محاولة للتغطية على فشل الاستفتاء والتغطية على فشل السلطة في تجاوز الأزمة الاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن الحزب لن يصمت عن أي محاولة لتشويهه، مشيرة إلى وجود محاولات للربط والزج باسم حزب حركة النهضة أو قياداته في قضايا لا علاقة للحزب بها .

ووجهت القيادية بالنهضة رسالة للسلطة جاء فيها: « حسّنوا مستوى مُخبِريكم » .

من جهته، اعتبر القيادي في الحركة عماد الخميري خلال الندوة، أن القضاة الـ57 الذين تم عزلهم هم من رفضوا تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد باستهداف خصومه، مستنكرا تجميع رئيس الدولة لكل السلطات في قبضته، وفق تعبيره.

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