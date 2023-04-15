النهضة تدعو إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات وفاة نزار العيساوي

دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات وفاة اللاعب نزار العيساوي وتحديد المسؤولية بكل شفافية وإنارة الرأي العام الوطني حولها.

كما جدّدت الحركة دعوتها إلى لمّ شمل المعارضة، مؤكدة دعمها لأي مبادرة في هذا الاتجاه يضع حدّا للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت الحركة بإطلاق سراح كل الموقوفين والكف عن متابعة المعارضين وفق قانون الارهاب وما يراد به من انتهاك حقوقهم كمعتقلين سياسيين ومن إرادة في تشويههم لدى الرأي العام وصرف أنظار الشعب عن قضاياه الحقيقية ومعاناته المعيشية اليومية التي زادتها سياسات السلطة الفاشلة تدهورا وسوءًا.

4وحذرت النهضة من انعكاسات ارتباك مواقف السلطة تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن آثارها الكارثية على الأزمة المستفحلة في البلاد بما يعبر عن عبث ترفضه الدولة ككيان عقلاني.

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