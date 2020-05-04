النهضة تدعو الإعلاميين لإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية

عقد مجلس شورى حركة النهضة يوم السبت 02 ماي 2020 الموافق لـ 09 رمضان 1441، دورته الـ39 عن بعد عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبحضور مكثّف لأعضائه .

وقد خصصت الدورة لمتابعة الوضع العام بالبلاد وسير مؤسسات الدولة والإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء الكورونا، بالإضافة إلى تناول عدد من القضايا الوطنية والداخلية وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي وتقرير من اللجنة الاقتصادية عن الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي .

‏‎وحيا المجلس كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مشيدا بجهودهم خاصة أثناء هذه الأزمة، ومجددا تمسك الحركة بحرية الاعلام والتعبير كما طالب بتوفير الدعم اللازم للصحافة المكتوبة لتواصل القيام بدورها الوطني على أكمل وجه.

واستنكر مجلس الشورى عودة الحملات الإعلامية المضللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين، داعيا شرفاء القطاع المثابرة للالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وإبعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والإيديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي.

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