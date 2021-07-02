النهضة تدعو المؤسسات المالية ورجال الأعمال للمساهمة في المجهود الوطني لمحاربة كورونا

دعت حركة النهضة في بيان لها اليوم الجمعة، البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال الى المساهمة في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا والوقوف الى جانب المؤسسات الصحية العموميّة في هذه الظروف الصعبة واعلاء قيم التضامن والتآزر .

كما دعت النهضة رئيس الحكومة الى إصدار الأوامر التي تسمح بالشراءات المباشرة لكل المستلزمات الطبية في هذا الظرف الإستثنائي وإعفاء كل التجهيزات الطبية من المعاليم الديوانية وتسهيل وصولها للمستشفيات العموميّة وتسخير كل موارد الدولة المالية واللوجستية لمحاربة الوباء وفتح باب الإنتداب الاستثنائي في القطاع الصحي.

واعتبرت النهضة أن محاربة كورونا أولوية وطنية قصوى يجب ان تُجند لها كل إمكانيات البلاد وتوفير المناخ المناسب لقيام وحدة وطنية وقوية تترفع عن المناكفات السياسية والجدالات العقيمة، مشددة على أن النجاح في المعركة ضد هذا الوباء يقتضي تعاونا وتكاملا بين مختلف مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للقيام بواجبها الوطني في توفير التلاقيح وانقاذ أرواح المواطنين.

وحثت الحركة إلى التطبيق الصارم للحجر الصحي في المدن ذات المستوى العالي من انتشار الوباء ومرافقة ذلك بالإجراءات الإجتماعية التي تيسر الإلتزام بقرارات الحجر الصحي.

كما أعلنت الحركة عن تكوين خلية أزمة مركزية تشارك فيها كل مؤسساتها للمساهمة في معاضدة مجهود الدولة لمحاربة الوباء.

كلمات البحث :المؤسسات المالية;النهضة