النهضة تدعو التونسيين للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة السبت 14 جانفي

أدانت حركة النهضة في بيان لها يوم الخميس، تواصل استهداف الحركة وقياداتها بملفات اعتبرتها ملفقة وتهم كيدية ومحاولة الايهام بتورط الحركة في جرائم خطيرة، مؤكدة أن الحركة لا علاقة لها بكل التهم التي تلقى عليها جزافا بغاية التشوية والإقصاء وأنها ستتبع قضائيا كل المتورطين في ذلك.

كما طالبت النهضة بإطلاق سراح علي العريض رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة والكف عن ترهيب المعارضين السياسيين للسلطة واستهدافهم بقضايا كيدية.

واستنكرت النهضة تواصل تدهور الوضع المعيشي الكارثي لغالبية المواطنين بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار .

ودعت النهضة كافة التونسيين للنزول بقوة إلى شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 14 جانفي 2023، لوضع حد للمسار الحالي .

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