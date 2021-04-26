النهضة تدعو الرئيس إلى تجنّب اعتماد تأويلات فردية للدستور وتُحذّر: أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض

دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان صدر اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية إلى اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطّل مصالح الدولة والمجتمع.

وأكد شورى النهضة أن تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالآداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة، داعيا كلا من رئيس الدولة ورئيس الحكومة الى اتخاذ الخطوات المناسبة لانهاء أزمة التحوير الوزاري التي اعتبر أنها طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.

كما دعت النهضة إلى دعم كامل للحكومة وتقوية الحزام السياسي والبرلماني وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي والاستجابة لتحديات المرحلة.

وحذرت النهضة من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية، معتبرة أن أيّ عودة للحكم الفردي مرفوض من الشعب التونسي ولن يسمح به.

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