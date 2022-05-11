النهضة تدعو السلطات التونسية إلى إعادة فتح مكتب الجزيرة بتونس

أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء، جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وكل الجرائم الصهيونية التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبت النهضة بتحقيق دولي في جريمة الاغتيال ومعاقبة الجناة أمام محكمة الجنايات الدولية، محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهياكلها المختصة المسؤولية المنوطة بعهدتهم في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه التي لا تسقط بالتقادم.

كما حيّت النهضة نضال الصحفيات والصحفيين الأحرار في سبيل حرية التعبير ونقل الحقيقة ومقاومة الاستبداد، داعيا السلطات التونسية إلى إعادة فتح مكتب الجزيرة بتونس المغلق منذ جويلية الماضي والكف عن التضييق على الصحفيين وانتهاك حقوقهم المشروعة التي كرستها الثورة التونسية، وفق نص البيان.

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