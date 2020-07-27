النهضة تدعو المشيشي لتوسيع دائرة المشاورات لتشكيل الحكومة

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم أمس الأحد 26 جويلية 2020، جلسة استثنائية برئاسة راشد الغنوشي لتدارس آخر المستجدات السياسية.

وهنأت الحركة هشام المشيشي بتكليفه من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، داعية إياه لتوسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية، ووضع برنامج وطني للانقاذ، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة.

كما دعا المكتب التنفيذي للنهضة كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والحوار، والى الالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار.

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