النهضة تدعو أجهزة الدولة لكشف المؤامرات التي تمس من الأمن الشخصي للرئيس

أعربت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، عن انشغالها الشديد بما ورد في كلمة رئيس الجمهورية يوم أمس من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، مستنكرة تلك المؤامرات ومدينة إياها.
كما نبهت الحركة عموم التونسيين إلى خطورة هذه المؤامرات وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت .
كما وجهت الحركة دعوة عاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.
وشددت النهضة على نهجها في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.
كما حذّرت النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.
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