النهضة تدعو أجهزة الدولة لكشف المؤامرات التي تمس من الأمن الشخصي للرئيس

أعربت حركة النهضة في بيان لها اليوم السبت، عن انشغالها الشديد بما ورد في كلمة رئيس الجمهورية يوم أمس من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، مستنكرة تلك المؤامرات ومدينة إياها.

كما نبهت الحركة عموم التونسيين إلى خطورة هذه المؤامرات وتداعياتها، ودعوتهم كافة إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت .

كما وجهت الحركة دعوة عاجلة إلى أن تتولّى أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.

وشددت النهضة على نهجها في الالتزام بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.

كما حذّرت النهضة من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.

كلمات البحث :أجهزة الدولة;النهضة;رئيس;مؤامرات