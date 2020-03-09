النهضة تدعو عبد الحميد الجلاصي لمراجعة قرار استقالته من الحركة

عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد، عن أسفه لاستقالة القيادي عبد الحميد الجلاصي من الحركة، داعيا إياه لمراجعة قراره لمكانته في صفوف الحركة.

كما ذكرت النهضة جميع مناضلاتها ومناضليها بضرورة احترام حق الاختلاف وحرية التعبير وحفظ مقامات المناضلين الأوائل الذين قدموا الكثير في مسار الحرية والديمقراطية التونسية وصمود حركة النهضة.

كما دعت النهضة الائتلاف الحكومي إلى مزيد التنسيق والتضامن لانجاح عمل الحكومة في مقاومة الفساد والجريمة بكل انواعها وغلاء الاسعار والفقر والبطالة، والعمل على تحقيق الاصلاحات الادارية والهيكلية المطلوبة، وايضا لاستحقاقاتها التشريعية العاجلة والمطروحة امام مجلس نواب الشعب.

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