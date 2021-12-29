النهضة تدعو كافة التونسيين للاحتفال بذكرى 14 جانفي

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان نشرته اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع المضربين عن الطعام من حملة « مواطنون ضد الإنقلاب » والشخصيات السياسية المشاركة فيه، معربة عن دعمها لهذه « الحركة النضالية » وفق تعبيرها، لإنهاء ما اعتبرته انقلابا وعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإطلاق سراح الموقوفين في محاكمات الرأي ووضع حد لمحاولات المس من استقلالية السلطة القضائية.

ودعت النهضة كافة القوى الحية بالبلاد المناهضة لقرارات الـ25 من جويلية إلى توحيد الجهود والخيارات وبلورة أرضية مشتركة عبر حوار وطني شامل بغاية تشكيل جبهة سياسية تقود الحراك السياسي والشعبي وتسرّع باستئناف الحياة الديمقراطية واستعادة الشرعية وتساهم في وضع رؤية اقتصادية واجتماعية لمعالجة الأوضاع المتردية بالبلاد.

كما دعت الحركة كافة التونسيين للاحتفال بذكرى 14 جانفي التي توجت ثورة الحرية والكرامة وأسقطت نظام الإستبداد ودشنت مرحلة من الإنتقال الديمقراطي والحريات وصنعت ربيع تونس الديمقراطية وجعلها عنوان الوفاء لدماء الشهداء ومحطة للتصدي لعودة دولة الإستبداد والتضييقات على الحريات العامة والخاصة واستكمال التجربة الديمقراطية كشرط أساسي لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة.

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