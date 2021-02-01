النهضة تدعو لإنارة الرأي العام رسميّا حول جميع تفاصيل حادثة الطرد المشبوه

أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية اثر حادثة الطرد البريدي المشبوه، متمنيا الشفاء العاجل لمديرة الديوان الرئاسي مع المطالبة بمواصلة التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام رسميّا حول جميع تفاصيلها.

كما ندد المكتب التنفيذي للنهضة بالاعتداءات المجانيّة ضد أعوان الأمن التي تخلّلت إحدى المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، منوها بالسياسات الأمنية المحترمة للحقوق والحريات وداعيا الى تعزيزها في إطار الاحترام الكامل والمتبادل بين المواطنين وأعوان الامن.

كما أعربت الحركة عن شكرها لكتلة حركة النهضة وتقديره الكبير للكتل النيابيّة ولأعضاء مجلس نواب الشعب الذين صوتوا لصالح التحوير الوزاري الرّامي الى مزيد فاعلية العمل الحكومي والرفع من نجاعته في هذه الظروف الاجتماعية والصحّية الاستثنائية والصعبة، مؤكدا على أهميّة تعاون كل مؤسسات الدولة على تحقيق ذلك.

كلمات البحث :الطرد المشبوه;النهضة;تفاصيل