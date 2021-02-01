النهضة تدعو لإنارة الرأي العام رسميّا حول جميع تفاصيل حادثة الطرد المشبوه

اخر تحديث : 01/02/2021

النهضة

أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره اليوم الاثنين، عن تضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية اثر حادثة الطرد البريدي المشبوه، متمنيا الشفاء العاجل لمديرة الديوان الرئاسي مع المطالبة بمواصلة التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام رسميّا حول جميع تفاصيلها.

كما ندد المكتب التنفيذي للنهضة بالاعتداءات المجانيّة ضد أعوان الأمن التي تخلّلت إحدى المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، منوها بالسياسات الأمنية المحترمة للحقوق والحريات وداعيا الى تعزيزها في إطار الاحترام الكامل والمتبادل بين المواطنين وأعوان الامن.
كما أعربت الحركة عن شكرها لكتلة حركة النهضة وتقديره الكبير للكتل النيابيّة ولأعضاء مجلس نواب الشعب الذين صوتوا لصالح التحوير الوزاري الرّامي الى مزيد فاعلية العمل الحكومي والرفع من نجاعته في هذه الظروف الاجتماعية والصحّية الاستثنائية والصعبة، مؤكدا على أهميّة تعاون كل مؤسسات الدولة على تحقيق ذلك.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق