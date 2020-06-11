النهضة تدعو الحكومة إلى توسيع الحزام السياسي الداعم لها

أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره اليوم الخميس، عقب اجتماعه يوم يوم أمس الأربعاء برئاسة راشد الغنوشي، عن انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية على خلفية الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والمخاطر الكبيرة التي تهدد مواطن التشغيل وتدهور المقدرة الشرائية والتأخر الكبير في الالتحاق بسوق الشغل، وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة الرأسمال الوطني.
واعتبرت النهضة أن هذه الظرفية تدعو الحكومة إلى المثابرة على إدارة الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار.
وثمنت النهضة الجهد الحكومي في محاصرة وباء الكورونا بما جعل بلادنا في طليعة البلدان التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وهو مكسب ادبي ومعنوي يشمل كل التونسيين ويعزز مكانة بلادنا على الصعيد الدولي، داعية بالمناسبة اطلاق المبادرات الحكومية والمجتمعية لتكريم كل من ساهم في هذا النجاح، واحكام تسويق النجاح التونسي في التصدي لفيروس كورونا على الصعيد الدولي.
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